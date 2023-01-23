『CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 17時 24分に出品され05月02日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CHEMISTRY (ケミストリー けみすとりー)

2022年2月16日 発売



活動20周年記念、リメイク&ベスト&ライブ映像の3枚組セット!

CD1(CHEMISTRY×origami PRODUCTIONS)には、「PIECES OF A DREAM」他、代表曲5曲をmabanua， Kan Sano他プロデュースによりリメイク!

CD2(20周年ベスト:川畑、堂珍セレクトのベストアルバム)には、隠れた名曲にスポットを当てる、川畑、堂珍がそれぞれ5曲ずつセレクトした”メンバーセレクトベスト”!

BD(ライブ映像収録集)には、2021年に行われた20周年記念ライブを収録!



CD:1

1.PIECES OF A DREAM feat.mabanua(The origami SESSIONS)

2.Point of No Return feat.関口シンゴ(The origami SESSIONS)

3.You Go Your Way feat.Shingo Suzuki(The origami SESSIONS)

4.君をさがしてた feat.Michael Kaneko， Hiro-a-key(The origami SESSIONS)

5.My Gift to You feat.Kan Sano， Hiro-a-key(The origami SESSIONS)

6.My Gift to You(The original