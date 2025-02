CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】

商品情報

CHEMISTRY (ケミストリー けみすとりー)

2022年2月16日 発売



活動20周年記念、リメイク&ベスト&ライブ映像の3枚組セット!

CD1(CHEMISTRY×origami PRODUCTIONS)には、「PIECES OF A DREAM」他、代表曲5曲をmabanua, Kan Sano他プロデュースによりリメイク!

CD2(20周年ベスト:川畑、堂珍セレクトのベストアルバム)には、隠れた名曲にスポットを当てる、川畑、堂珍がそれぞれ5曲ずつセレクトした”メンバーセレクトベスト”!

BD(ライブ映像収録集)には、2021年に行われた20周年記念ライブを収録!



CD:1

1.PIECES OF A DREAM feat.mabanua(The origami SESSIONS)

2.Point of No Return feat.関口シンゴ(The origami SESSIONS)

3.You Go Your Way feat.Shingo Suzuki(The origami SESSIONS)

4.君をさがしてた feat.Michael Kaneko, Hiro-a-key(The origami SESSIONS)

5.My Gift to You feat.Kan Sano, Hiro-a-key(The origami SESSIONS)

6.My Gift to You(The original