『CD/CHEMISTRY/The Best & More 2001〜2022 (2CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 17時 24分に出品され05月02日 17時 24分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
CHEMISTRY (ケミストリー けみすとりー)
2022年2月16日 発売
活動20周年記念、リメイク&ベスト&ライブ映像の3枚組セット!
CD1(CHEMISTRY×origami PRODUCTIONS)には、「PIECES OF A DREAM」他、代表曲5曲をmabanua， Kan Sano他プロデュースによりリメイク!
CD2(20周年ベスト:川畑、堂珍セレクトのベストアルバム)には、隠れた名曲にスポットを当てる、川畑、堂珍がそれぞれ5曲ずつセレクトした”メンバーセレクトベスト”!
BD(ライブ映像収録集)には、2021年に行われた20周年記念ライブを収録!
CD:1
1.PIECES OF A DREAM feat.mabanua(The origami SESSIONS)
2.Point of No Return feat.関口シンゴ(The origami SESSIONS)
3.You Go Your Way feat.Shingo Suzuki(The origami SESSIONS)
4.君をさがしてた feat.Michael Kaneko， Hiro-a-key(The origami SESSIONS)
5.My Gift to You feat.Kan Sano， Hiro-a-key(The origami SESSIONS)
6.My Gift to You(The original
KAMIJO / Sang Live at Zepp DiverCity Tokyo 【初回生産限定盤】(Blu-ray+2CD) 〔BLU-RAY DISC〕
¥ 7792
浜田省吾 ハマダショウゴ / SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter” 【完全生産限定盤】(Blu-ray+2CD) 〔B
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浜田省吾 ハマダショウゴ / SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter” 【完全生産限定盤】(2DVD+2CD) 〔DVD
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小泉今日子 コイズミキョウコ / KKPP 〜TOUR 2022 Live at 中野サンプラザホール〜 【完全生産限定盤】(Blu-ray+BOOK+GOOD
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BUCK-TICK バクチク / 魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館 【DVD完全生産限定盤】(2DVD+2 SHM-CD+PHOT
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林部智史 / 4th & 5th Anniversary Concert 【デラックスセット】(2DVD+3CD) 〔DVD〕
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KAMIJO / 《参加券無し》 Queen of Versailles -LAREINE- 【初回限定盤】(Blu-ray+2CD) 〔BLU-RAY DISC〕
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仲井戸麗市 ナカイドレイイチ / 仲井戸“CHABO”麗市2019 TOUR CHABO Route69→CHABO BAND (BD+3CD) 〔BLU-RAY DISC〕
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ＩＶＶＹ／ＭＯＮＳ７ＥＲ（生産限定盤 ＩＶＶＹ ＭＯＮＳ７ＥＲ ＢＯＸ）（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ付）
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落札価格7792円
620 入札履歴
終了
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