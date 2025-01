【送料無料】[DVD]/BUCK-TICK/魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館 [2SHM-CD付完全生産限定【お歳暮】

商品情報

コロナ禍で行われた2021年唯一の有観客公演を映像作品化! 2021年12月29日に日本武道館で行われた唯一の有観客ライヴ『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜 in 日本武道館』を映像作品化。Streaming Liveとして配信された『魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜』の妖艶で淫美で蠱惑的(こわくてき)な世界観を日本武道館で表現し、デビュー35周年への序章を告げた一夜となった。完全生産限定版は、ライヴCD2枚組と全64Pに及ぶフォトブックを付属した豪華スペシャルパッケージ。