『和式トイレを洋式に リホームトイレ段差のある和式トイレ用 両用式【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 23時 40分に出品され03月11日 23時 40分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
携帯トイレ
【商品名】
和式トイレを洋式に リホームトイレ段差のある和式トイレ用 両用式
【商品説明】
・※【リホームトイレ】は、一般的な和便器（ほとんどの和便器）に合うよう、設計されています。
・和式だとしゃがむのが大変・・・・。段差があるトイレは上の段に上がるのも大変・・・・。そんなお悩みを解決してくれる便利なアイテムが、この【リホームトイレ】！
・段差のある和式トイレ用
・簡易洋式トイレ 【リホームトイレ】は、ポンとかぶせるだけで洋式トイレに早変わり
・高価なトイレの便器リフォーム工事も不要です！「リホームトイレ」はポンと置くだけ
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X007Q7MVEI
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落札価格7792円
382 入札履歴
終了
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