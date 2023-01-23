和式トイレを洋式に リホームトイレ段差のある和式トイレ用 両用式【2025年度カレンダ】

商品情報

携帯トイレ

【商品名】

和式トイレを洋式に リホームトイレ段差のある和式トイレ用 両用式



【商品説明】

・※【リホームトイレ】は、一般的な和便器（ほとんどの和便器）に合うよう、設計されています。

・和式だとしゃがむのが大変・・・・。段差があるトイレは上の段に上がるのも大変・・・・。そんなお悩みを解決してくれる便利なアイテムが、この【リホームトイレ】！

・段差のある和式トイレ用

・簡易洋式トイレ 【リホームトイレ】は、ポンとかぶせるだけで洋式トイレに早変わり

・高価なトイレの便器リフォーム工事も不要です！「リホームトイレ」はポンと置くだけ



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 2.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X007Q7MVEI