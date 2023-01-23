『完全ワイヤレスイヤホン イヤーカーフ型 ながら聴き Bluetooth5.0 スマホ充電可能 (ホワイト)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 20分に出品され04月29日 10時 20分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

完全ワイヤレスイヤホン イヤーカーフ型 ながら聴き Bluetooth5.0 スマホ充電可能 (ホワイト)



【商品説明】

・通信方式：Bluetoothバージョン5.0 対応コーデック：AAC、SBC



【サイズ】

高さ : 4.04 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。