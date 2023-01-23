『Fosi Audio BT30D-S Bluetooth 5.0アンプ 2.1チャンネル HI-FI小型高低音Dクラスミニステレオオーディオ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 48分に出品され04月26日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fosi Audio BT30D-S Bluetooth 5.0アンプ 2.1チャンネル HI-FI小型高低音Dクラスミニステレオオーディオ



【商品説明】

・2.1CH Bluetooth 5.0パワーアンプ：絶妙なデザイン、改善された操作、優れたサウンドパフォーマンス。

・2個のTexasInstrumentsTPA3116D2チップを採用します。 高性能により、出力電力とオーディオ品質が効果的に向上します。 最大200ワットの最大出力。

・シンプルな使用とコンパクトなデザイン：FosiオーディオBT30D-S Bluetooth 5.0アンプは多機能2.1チャンネルアンプで、DIYの優れたホームオーディオシステムに最適です。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。