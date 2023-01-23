『Fosi Audio BT30D-S Bluetooth 5.0アンプ 2.1チャンネル HI-FI小型高低音Dクラスミニステレオオーディオ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 48分に出品され04月26日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fosi Audio BT30D-S Bluetooth 5.0アンプ 2.1チャンネル HI-FI小型高低音Dクラスミニステレオオーディオ
【商品説明】
・2.1CH Bluetooth 5.0パワーアンプ：絶妙なデザイン、改善された操作、優れたサウンドパフォーマンス。
・2個のTexasInstrumentsTPA3116D2チップを採用します。 高性能により、出力電力とオーディオ品質が効果的に向上します。 最大200ワットの最大出力。
・シンプルな使用とコンパクトなデザイン：FosiオーディオBT30D-S Bluetooth 5.0アンプは多機能2.1チャンネルアンプで、DIYの優れたホームオーディオシステムに最適です。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 25.80 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
AIYIMA TUBE 6N3 Vacuum Tube 6N3真空管プリアンプブルートゥース 5.0 レシーバーハイファイプリアンプ DC1
¥ 7792
Douk Audio 真空管 5654 プリアンプ ヘッドフォンアンプ フォノプリアンプ ホーム ステレオオーディ
¥ 7790
Nobsound TA-21 Mini Bluetooth 5.0 DSP デジタルアンプ TPA3221 パワーアンプ レシーバー 100
¥ 7784
Nobsound G2 サブウーファー/フル周波数 モノチャンネル デジタルパ ワーアンプ 100W
¥ 7784
AIYIMA A07 TPA3255 パワーアンプ 300Wx2 D級ステレオデジタルオーディオアンプ 2.0chアンプ パッシブスピーカー
¥ 7783
Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ
¥ 7783
2023 HiFi Bluetooth 5.0 デジタル パワーアンプ ステレオ 2/4チャネル オーディオアンプ 50W×4
¥ 7783
EDIFIER W820NB ワイヤレスヘッドホン ANC ノイズキャンセリング Hi-Res 49時間音楽再生 ヘッドフォン Blueto
¥ 7783
Fosi Audio TDA7498E 320W 2チャンネルステレオオーディオアンプレシーバーホームスピーカー用ミニHi-FiクラスD内蔵
¥ 7783
Inateck 20Gbps PCIe-USB 3.2 Gen 2拡張カード、6つ のUSB Type-Aポートと2つのUSB Type-C
¥ 7783
Nobsound NS-13G パワーアンプ 200W デジタル ステレオ デスクトップオーディオアンプ トーンコントロール
¥ 7783
Fosi Audio BT10A ステレオアンプ 50W x 2 電源アダプタ付き(Bluetooth 5.0)
¥ 7783
オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル(0.75m・1本)Aタイプ⇒Bタイプaudio-quest“シナモン” USB2 Ci
¥ 7781
Ex-pro イーエクス・プロ 2芯電源ケーブル ACC-1.5 1.5m
¥ 7781
アンプ DIY 自作アンプ キット ステレオアンプear834
¥ 7781
AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ HiFi ステレオ クラス D パワーアンプ トレブル 低?
¥ 7780
Nobsound 100ワットBluetooth 4.2Miniデジタルアンプ ステレオ Hi-Fi オーディオアンプ+電源
¥ 7780
Roland ローランド CUBE Street EX専用キャリング・バッグ CB-CS2
¥ 7778
落札価格7792円
931 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！