『国内正規品Etymotic ERシリーズ用バランスリケーブル 2.5mm-MMCXコネクタ 1.5m ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 45分に出品され03月23日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品Etymotic ERシリーズ用バランスリケーブル 2.5mm-MMCXコネクタ 1.5m ブラック



【商品説明】

・ERシリーズ用バランスケーブルです。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・対応機種：ER2SE/XR， ER3SE/XR， ER4SR/XR

・長さ：1.5m



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 7.70 cm

奥行 : 9.90 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。