『国内正規品Etymotic ERシリーズ用バランスリケーブル 2.5mm-MMCXコネクタ 1.5m ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 45分に出品され03月23日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品Etymotic ERシリーズ用バランスリケーブル 2.5mm-MMCXコネクタ 1.5m ブラック
【商品説明】
・ERシリーズ用バランスケーブルです。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・対応機種：ER2SE/XR， ER3SE/XR， ER4SR/XR
・長さ：1.5m
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 9.90 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7792円
796 入札履歴
終了
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