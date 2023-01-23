『BD/REIJIN/麗人 REIJIN -Showa Era- コンサート(Blu-ray) (Blu-ray+DVD)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 49分に出品され04月25日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 REIJIN (レイジン れいじん)

2015年10月7日 発売



BD:1

1.オープニング〜若いってすばらしい(第一部)

2.ギャランドゥ(メドレー1)(第一部)

3.プレイバック Part2(メドレー1)(第一部)

4.センチメンタルカーニバル(メドレー1)(第一部)

5.オリビアを聴きながら(メドレー1)(第一部)

6.TAXI(メドレー1)(第一部)

7.カナダからの手紙(メドレー1)(第一部)

他