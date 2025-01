BD/BUCK-TICK/魅世物小屋が暮れてから〜SHOW AFTER DARK〜(Blu-ray) (Blu-ray+2SHM-CD) (完全生産限定盤)【2025年度カレンダ】

商品情報

BUCK-TICK (バクチク ばくちく)

2022年3月7日 発売





BD:1

1.THE DUSK 〜start〜(SE)

2.唄(Ver.2021)

3.スズメバチ(Ver.2021)

4.masQue

5.ノクターン -Rain Song-

6.誘惑(Ver.2021)

7.Coyote

8.Mr.Darkness & Mrs.Moonlight

9.サタン(Ver.2021)

10.舞夢マイム

11.DIABOLO

12.JUST ONE MORE KISS(Ver.2021)

13.ICONOCLASM(Ver.2021)

14.キラメキの中で...

15.サファイア

16.Django!!! -眩惑のジャンゴ-

17.RONDO

18.Moon さよならを教えて

19.Alice in Wonder Underground

20.ONCE UPON A TIME

21.幻想の花

22.夢見る宇宙

23.THE DAWN 〜continue〜(SE)

CD:2

1.THE DUSK 〜start〜(SE)

2.唄(Ver.2021)

3.スズメバチ(Ver.2021)

4.masQue

5.ノクターン -Rain Song-

6.誘惑(Ver.2021)

7.Coyote

8.Mr.Darkness & Mrs.Moonlight

9.サタン(Ver.2021)

10.舞夢マイム

11.DIABOLO

12.JUST ONE MORE KISS(Ver.2021)

CD:3

1.ICONOCLASM(Ver.2021)

2.キラメキの中で...

3.サファイア

4.Django!!! -眩惑のジャンゴ-