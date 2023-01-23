『DVD/TVアニメ/ワンダーエッグ・プライオリティ 2 (DVD+CD) (完全生産限定版)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 00時 19分に出品され05月01日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (高橋沙妃、相川奏多、楠木ともり、斉藤朱夏、矢野妃菜喜、久武伊織、DE DE MOUSE、ミト)

2021年5月26日 発売





CD:1

1.欲望

2.Hysteric

3.空虚

4.Sophisticated girl

5.想い

6.Stinky killer

7.死の誘惑

8.Fragile

9.Anti

10.うねり

11.カラフル

12.キマグレガール

13.カンノムシ

14.かすかな光

15.世界線

16.玲瓏たる心

17.甘い密

18.孤独

19.帰り道

20.Innocent

21.異能

22.タナトス

23.虚構

24.Next world