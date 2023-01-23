『イヤホンケーブル NICEHCK GoldenFall 4芯 銀メッキ古河PCUHD銅 MMCX 3.5mm 金属製コネクタ リケーブル ア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 37分に出品され04月24日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NICEHCK GoldenFall 4芯 イヤホンケーブル 銀メッキ古河PCUHD銅 MMCX 3.5mm 金属製コネクタ リケーブル ア

NICEHCK



【商品説明】

・- 【NICEHCK GoldenFall導体は銀メッキ古河PCUHD銅、Litz仕組】導体は銀メッキ古河PCUHD銅、4株線芯、金属製コネクタ；Litz絶縁処理、有効的にケーブル材の導電機能を高めているので、多くのオーディオ信号を伝送させています；GoldenFallケーブル材質は柔らかく快適です、純手作りケーブル；GoldenFallケーブルが縺れることがありません、メタルプラグとコネクタを採用し、より綺麗で長持ちです

・- 【ボーカルがとても近くに聞こえます】低域：低域に関しては沈み込んで弾性がある；中高域：不快な高周波数の歯擦音を軽減します；音場：広



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。