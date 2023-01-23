『Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ キャンバス 内側防水 おむつ替えシート 3点セット 大容量 超軽量 660g ふ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 37分に出品され03月21日 20時 37分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ キャンバス 内側防水 おむつ替えシート 3点セット 大容量 超軽量 660g ふ
【商品説明】
・【2点セット！】なんと同素材サコッシュつき！バッグINバッグにも、ショルダーにして2個持ちでも使いやすい！
・【トートバッグ】 約 縦30cm × 横30cm × マチ19cm、【ストラップ長さ】 約125cm 【サコッシュ】 約 縦23cm × 横30cm
・【ママにおすすめ！スウィートマミーのママバッグ新シリーズ】汚れに強く丈夫！キャンバス地トート＆サコッシュ2点セット
・【ママに優しいこだわり】?持ち手特別構造て?、荷物たくさんて?も肩痛くない ?立て掛け不要の自立型！荷物の出し入れが楽らく
・コットン100％（内側防水コーティング加工）
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 44.29 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7792円
680 入札履歴
終了
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