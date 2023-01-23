『加熱式アイラッシュカーラー 充電式コーム アイラッシュカーラー クイックナチュラルカーリング 24時間長持ちカーリング 3つの温度モード アイビューティーメ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 28分に出品され03月29日 06時 28分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名加熱式アイラッシュカーラー 充電式コーム アイラッシュカーラー クイックナチュラルカーリング 24時間長持ちカーリング 3つの温度モード アイビューティーメイクアップツール LB000257-1Heated Eyelash Curler， Rechargeable Comb Eyelash Curler Quick Natural Curling 24h Long-Lasting Curling， 3 Temperature Modes， Eye Beauty Makeup Tools LB000257-1ブランド：Charme Princesse商品サイズ：White高さ：2.9 cm横幅：12.9 cm奥行：18.7 cm重量：3338 g商品番号：LB000257-1色：素材：