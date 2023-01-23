『楽器アクセサリー DAddario ダダリオ ギターストラップ Woven Strap 20T05 Gold Star 国内正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 13分に出品され03月03日 20時 13分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 エレキギター用ストラップ

【商品名】

DAddario ダダリオ ギターストラップ Woven Strap 20T05 Gold Star 国内正規品



【商品説明】

・ゴールドの星柄デザインの表地に、裏はナイロン素材で筒縫い仕様で快適。

・レザーエンドで取り付け部分の強度も充分

・立って弾く時も快適

・調節可能範囲は35"から59.5"



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。