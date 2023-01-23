『FIFINE USBマイクセット コンデンサーマイク 単一指向性 アームスタンド付き（三脚スタンドなし） ポップガード付き マイクセット A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 06分に出品され04月22日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FIFINE USBマイクセット コンデンサーマイク 単一指向性 アームスタンド付き（三脚スタンドなし） ポップガード付き マイクセット ABタイプ USBケーブル PC用マイク Skype 録音 ゲーミング ライブ配信 ゲーム実況 在宅勤務 Windows Mac PS4対応 マイク 新T669
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・【多機能】T669コンデンサーマイクセットはPCのWindows、Mac OS、Linux OX、PS5、PS5に対応しています。宅録、YouTube
・ポップガードとマイクスポンジ
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7791円
909 入札履歴
終了
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