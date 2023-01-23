『FIFINE USBマイクセット コンデンサーマイク 単一指向性 アームスタンド付き（三脚スタンドなし） ポップガード付き マイクセット A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 06分に出品され04月22日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FIFINE USBマイクセット コンデンサーマイク 単一指向性 アームスタンド付き（三脚スタンドなし） ポップガード付き マイクセット ABタイプ USBケーブル PC用マイク Skype 録音 ゲーミング ライブ配信 ゲーム実況 在宅勤務 Windows Mac PS4対応 マイク 新T669

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※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・【多機能】T669コンデンサーマイクセットはPCのWindows、Mac OS、Linux OX、PS5、PS5に対応しています。宅録、YouTube

・ポップガードとマイクスポンジ

【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。