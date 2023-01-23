『サンコー 非常用 簡易トイレ 防災 ポータブル コーナー 日本製 排泄処理袋 凝固剤付 耐荷重120kg 携帯 48×35×40cm R-4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 05時 38分に出品され03月08日 05時 38分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「サンコー(三つ葉)」より引用"



【商品名】

サンコー 非常用 簡易トイレ 防災 ポータブル コーナー 日本製 排泄処理袋 凝固剤付 耐荷重120kg 携帯 48×35×40cm R-4



【商品説明】

・【10回分:目安 1人で2日分相当】本体1個、汚物袋(黒)10袋+凝固剤10個のセット。

・【トイレサイズ】組立時:48×35×高さ39cm(フタ使用時40cm)、重量約2.79kg、日本製

・【トイレ仕様】プラスチックタイプ(底板は木)汚れたら洗えますが、底板は洗えません。フタにはクッションシート付です。

・【仕様】耐荷重:約120kg、男性でも使いやすいU型便座使用、【コンパクト】コンパクトに収納でき、外装箱を収納箱として使用できます。

・【凝固剤】約600ccの水分を固める。開封しない限り使用可能(高温多湿の場所では



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 3.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。