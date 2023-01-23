『【17211936】 DOUBLE-H ブレーキパッド フロント 2014〜18年トライクモデル ◆ハーレー◆【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 27分に出品され03月30日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フロント

2014〜18年トライクモデルに適合



OEM:41300027



ブレーキパッド2枚入り(1キャリパー分)



EBC BRAKES製



ハーレー用 ブレーキパッド

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ブレーキパーツ タグ 【17211936】

DOUBLE-H

ブレーキパッド

フロント

2014〜18年トライクモデル

◆ハーレー◆