『運動療法その前に 運動器の臨床解剖アトラス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 57分に出品され03月12日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
運動療法その前に 運動器の臨床解剖アトラス
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7791円
293 入札履歴
終了
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