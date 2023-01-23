『エクスオーダー EXHORDER スローター・イン・ザ・バチカン SLAUGHTER IN THE VATICAN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 11分に出品され03月22日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン池袋店からの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / 国内盤帯なし / 国内廃盤/ライナー汚れ US:THRASH/90年1ST / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。 / ※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。 / 発売日：1991/02/21 / フォーマット：CD / レーベル：アポロン / 規格番号：APCY8040 / 組枚数：1 / 国：JPN / ※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。