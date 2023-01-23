『TOSHIBA(東芝) CDラジオ TY-C250-W (ホワイト)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 01時 07分に出品され03月24日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOSHIBA(東芝) CDラジオ TY-C250-W (ホワイト)
【商品説明】
・【CDプレーヤー部】 チャンネル数:2チャンネルステレオ サンプリング周波数:44.1kHz メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク) 【ラジオ部】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7791円
996 入札履歴
終了
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