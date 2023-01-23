『ベンデイビス リュックサック BDW-8306 メンズ ブラックグリーン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 22時 39分に出品され03月22日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック BDW-8306 メンズ ブラックグリーン



【商品説明】

・ストラップの種類: Backstraps

・メイン素材: 100% ポリエステル

・撥水剤

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・通学通勤に特化した人気シリーズ



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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