『５５ｉｎ１カードリーダー 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 14時 43分に出品され03月22日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
５５ｉｎ１カードリーダー 白
【商品説明】
・OS:汎用
・インターフェース:USB
・タイプ:外付
・対応カード:複数対応
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7790円
166 入札履歴
終了
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