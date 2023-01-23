『５５ｉｎ１カードリーダー 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 14時 43分に出品され03月22日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

５５ｉｎ１カードリーダー 白



【商品説明】

・OS:汎用

・インターフェース:USB

・タイプ:外付

・対応カード:複数対応



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。