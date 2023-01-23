『ミッフィー マザートート K8757【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 47分に出品され03月31日 07時 47分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ミッフィー マザートート K8757



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 46.79 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。