『Renegade Game Studios Raiders of the North Sea: Hall of Heroes【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 25分に出品され03月27日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Renegade Game Studios Raiders of the North Sea: Hall of Heroes



【商品説明】

・カード、クエスト、資源を置ける大きなプレーヤーボード。

・クエストは、勝利点を得るための新しい戦略とより多くの方法を提供しています。

・ミードホール建築物ボード、新しい集落の位置とドラフトエリア。

・新しいミード資源により、プレイヤーがより多くの強度を戦闘で得られます。

・追加プレーヤー用のコンポーネント。



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 23.01 cm

奥行 : 23.19 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Renegade

Game

Studios

Raiders

of

the

North

Sea:

Hall

of

Heroes