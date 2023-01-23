『船舶用具 浅野金属工業 船用トグルピン 14×40 AK3154【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 23時 49分に出品され03月17日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 マリンスポーツ用品
【商品名】
浅野金属工業 船用トグルピン 14×40 AK3154
【商品説明】
・考え抜かれた実用性と機能性
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7790円
33 入札履歴
終了
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