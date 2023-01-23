『ANMAS HOME ワードローブ 大容量 収納クローゼット 不織布フードハンガー 簡単組立式 調節可能なスペース 収納棚 防水・防塵・防汚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 51分に出品され03月15日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANMAS HOME ワードローブ 大容量 収納クローゼット 不織布フードハンガー 簡単組立式 調節可能なスペース 収納棚 防水・防塵・防汚



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.10 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 8.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。