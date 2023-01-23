『TOSHIBA 東芝 CANVIO BASICS USB3.0対応 2.5インチ ポータブル 外付ハードディスク (1TB)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 56分に出品され03月25日 22時 56分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
信頼の東芝製 USB3.0対応 1TB ポータブルハードディスク！
マット加工の表面仕上げにより指紋やよごれが付き難く、本体形状は持ちやすいようにサイドが丸くデザインされています。
容量：1TB インターフェイス：USB 3.0／2.0
対応OS：Windows 10／8.1／7 Mac OS X 以上
サイズ：109.0mm x 78.0mm x 14.0mm 重量：149g
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落札価格7790円
832 入札履歴
終了
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