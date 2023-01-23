『信楽焼 へちもん 花瓶 フラワーベース 大きい 青 沖之絵 陶器 MR-1-2587【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 13分に出品され03月14日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
信楽焼 へちもん 花瓶 フラワーベース 大きい 青 沖之絵 陶器 MR-1-2587
【商品説明】
・商品サイズ:約26.5×24cm
・商品重量:2.9kg
・素材:陶器
【サイズ】
高さ : 27.40 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 3.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7790円
299 入札履歴
終了
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