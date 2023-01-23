『[山善] ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ(16:9) AUX Black 車載用 CPRM対応 リモコン付き?大画面 高画質【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 30分に出品され03月29日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,790円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
10.1インチ ヘッドレストモニター
本体サイズ:幅26×奥行3.8×高さ26cm(折り畳み時)、パネルサイズ:10.1インチワイド
電源定格:AC100V 50/60Hz、DC12V 1.5A(付属のAC アダプターを使用してください)
液晶解像度:1024 × 600ピクセル、視野角度:上下110 度、左右140度
接続端子:USB ポート× 1、SDカードスロット× 1、3.5mmイヤフォンジャック× 1、AV 出力端子× 1、AV入力端子× 1 ※1、電源入力端子×1
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落札価格7790円
48 入札履歴
終了
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