『オリケシ キラキラチェンジ DXセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 11分に出品され03月03日 18時 11分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オリケシ キラキラチェンジ! DXセット
【商品説明】
・(C)BANDAI
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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654 入札履歴
終了
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