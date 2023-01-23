『Pogis わん！だフン処理袋 犬用 生分解性: 地球にエコ！900うんち袋 取っ手付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 22時 55分に出品され03月25日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：香り

サイズ：900 袋 USA

地球にやさしいEPIテクノロジーにより18ヶ月程で分解され、公園、海、埋立地の維持管理、保全に役立つエコバッグ。

Lサイズ（18 x 37 cm) 厚手で丈夫。大型犬のうんちでも漏れや破れの心配なし。手を汚す事なし！

香りパウダー付きでいつでもフレッシュ - もう臭いは気にならない！

リサイクル可能 - パッケージ、芯は100%リサイクル素材。

お徳用パック- 900うんち袋 取っ手付 - 12ヶ月分以上

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ Pogis

わん！だフン処理袋

犬用

生分解性:

地球にエコ！900うんち袋

取っ手付