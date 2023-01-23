『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 クイックハーネス 犬用ハーネス デニム L サイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 13時 23分に出品され04月21日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 クイックハーネス 犬用ハーネス デニム L サイズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。