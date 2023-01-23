『Mad Catz (マッドキャッツ) R.A.T.8プラス 有線 ゲーミングマウス FPS向け 最大16000DPI 無段階調整DPI スナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 18時 00分に出品され04月12日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Mad Catz (マッドキャッツ) R.A.T.8プラス 有線 ゲーミングマウス FPS向け 最大16000DPI 無段階調整DPI スナ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。