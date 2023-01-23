『4825 ピカチュウ ピカチュー キャラクター バックパック リュックサック backpack 43 x 28 x 12 cm 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 11時 34分に出品され04月04日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,789円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
4825 ピカチュウ ピカチュー キャラクター バックパック リュックサック backpack 43 x 28 x 12 cm [並行輸入品]
【商品説明】
・ファスナー開口部2か所。
・公式ライセンス商品
・商品サイズ:43 x 28 x 12 cm
・素材:ポリエステル
CMR-X095BWCG8P
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7789円
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終了
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