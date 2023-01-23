『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ9.5cm FLOWER G1072-09-301【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 01分に出品され03月16日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「LSA」より引用"
【商品名】
LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ9.5cm FLOWER G1072-09-301
【商品説明】
・素材:ソーダガラス
・色:クリア
【サイズ】
高さ : 10.01 cm
横幅 : 11.99 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7788円
429 入札履歴
終了
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