『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ9.5cm FLOWER G1072-09-301【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 01分に出品され03月16日 12時 01分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「LSA」より引用"



【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ9.5cm FLOWER G1072-09-301



【商品説明】

・素材:ソーダガラス

・色:クリア



【サイズ】

高さ : 10.01 cm

横幅 : 11.99 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。