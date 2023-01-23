『REMO (レモ) ドラムヘッド EB-24BDPL ブラックビート バスドラム用24インチ PEARL LOGO【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 36分に出品され03月06日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドラムヘッド

【商品名】

REMO (レモ) ドラムヘッド EB-24BDPL ブラックビート バスドラム用24インチ PEARL LOGO



【商品説明】

・ドラムヘッド、バスドラム用、24インチ、黒

・商品画像には使用イメージ等が含まれます。商品説明に明記するもの以外は付属しませんのでご注意ください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。