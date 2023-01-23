『モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 10時 31分に出品され05月02日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 調整可能
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・メイン素材: 素材：[本体]ポリエステル、ポリエステルメランジ生地
・全長 タテ34cmxヨコ26cmxマチ11cm
・撥水剤
・留め具の種類: 2wayファスナー
・表
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 37.90 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7788円
45 入札履歴
終了
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