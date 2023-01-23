『モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 10時 31分に出品され05月02日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ スクエアミニリュック ZZEI-04 グ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 調整可能

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・メイン素材: 素材：[本体]ポリエステル、ポリエステルメランジ生地

・全長 タテ34cmxヨコ26cmxマチ11cm

・撥水剤

・留め具の種類: 2wayファスナー

・表



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 37.90 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モズ

リュック

軽量

小さめ

通勤

バッグ

ミニリュック

無地

背面ファスナー

レディース

メンズ

スクエアミニリュック

ZZEI-04

グ