『アドテック 外付けSSD 256GB 3D TLC PCIe USB type-C/AD-EXDPGC-256G【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 04時 30分に出品され04月22日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドテック 外付けSSD 256GB 3D TLC PCIe USB type-C/AD-EXDPGC-256G



【商品説明】

・NAND FLASH：3D NAND TLC

・インターフェイス：USB3.2 Gen2 type-C

・フォームファクタ：M.2 (NGFF) 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe

・容量：256GB



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。