『きかんしゃトーマス パノラマセット【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 18時 25分に出品され03月29日 18時 25分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

きかんしゃトーマス パノラマセット



【商品説明】

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 44.00 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 1.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。