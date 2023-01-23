『野球用ジャケット ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 チーム対応 ヴィクトリージャケット03 AOS11S101T ネイビー サイズ 2XO コ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 18時 49分に出品され04月06日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 野球 グラウンドコート

【商品名】

ローリングス(Rawlings) 野球用 大人用 チーム対応 ヴィクトリージャケット03 AOS11S101T ネイビー サイズ 2XO コ



【商品説明】

・SS、S、M、L、O、XO、2XO

・ブラック、ネイビー

・ポリエステル100%

・中国製



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。