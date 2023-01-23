『マツ六 32アッシュ丸棒・ディンプル付 φ32mm×4000mm 全4色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 18分に出品され04月28日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【マツ六 32アッシュ丸棒・ディンプル付】
※ディンプル有りタイプ
ブラケットピッチ：700mm以内。
艶消仕上げのスタンダードな手すり棒。
BAUHAUS木製手すりシリーズと組み合わせてのご使用を推奨しております。
握ったときに滑りにくいようにディンプルという凹凸を付けています。
色：Mブラウン(BE-114)、Mオーク(BE-134)、クリア(BE-124)、ホワイト(BE-144)
材質：ホワイトアッシュ三層集成材
サイズ：φ32mm×4000mm(4m)
重量：約2.6kg
入数：1本
手スリ 木製 手摺 玄関 階段 トイレ 介護 歩行 補助 部材 部品 保険 diy 室内 転倒 防止
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¥ 7783
ドイツ・ガストロック社製高級杖 GA-10
¥ 7783
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¥ 7782
ＨＥＳＫＩＮＳ アンチスリップテープ Ｓａｆｅｔｙ Ｇｒｉｐ １００×１８．３ｍ 黒 3401010000060NUA≪お取扱終了予定商品≫
¥ 7782
シンエイテクノダイヤスロープN屋外用 76N-55 76-55(wf-462045)【単位：1】
¥ 7781
シンエイテクノダイヤスロープ屋外用 76cm幅(DSO76) 76-55(wf-462042-11)【単位：1】
¥ 7781
落札価格7788円
6 入札履歴
終了
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