『DAddario ダダリオ ギターストラップ Suede Leather 25SS03-DX Burgundy 国内正規品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 45分に出品され03月22日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DAddario ダダリオ ギターストラップ Suede Leather 25SS03-DX Burgundy 国内正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7788円
103 入札履歴
終了
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