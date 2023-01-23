『BioLite(バイオライト) グリル 1824231【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 20時 48分に出品され03月29日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,788円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BioLite(バイオライト) グリル 1824231



【商品説明】

・サイズ:(使用時)31x27x25cm/(収納時)31x25x8.5cm

・メーカー品番:1824231

・素材:(本体)ステンレス鋼、(カバー)ポリプロピレン

・重量:450g



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 1.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。