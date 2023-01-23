『1/1000 ガイペロン級多層式航宙母艦「ランベア」 (宇宙戦艦ヤマト2199)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 04時 48分に出品され04月01日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1/1000 ガイペロン級多層式航宙母艦「ランベア」 (宇宙戦艦ヤマト2199)
【商品説明】
・(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
・対象年齢 :15歳から
・対象性別 :男の子
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落札価格7787円
474 入札履歴
終了
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