『ソフト ダーツ Harrows RAPIDE(ラピード) 90% TUNGSTEN 2BA TypeK StyleA 16gK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 12分に出品され04月03日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフト ダーツ Harrows RAPIDE(ラピード) 90% TUNGSTEN 2BA TypeK StyleA 16gK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。