『SNAZZY-SILVER/MULTI CANVAS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 21分に出品され03月31日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SNAZZY-SILVER/MULTI CANVAS



【商品説明】

・2WHEELのローラーシューズ

・留め具の種類: レースアップ



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 20.90 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。