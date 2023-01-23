絵画 | シルビアヴァシレヴァ ゲル加工アートフレーム SV12006 スプリングタイム メドウ フラワーズ【2025 カレンダーの人気アイテム】

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ブルガリア女性作家シルビア・ヴァシレヴァ コレクション。

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【商品名】

絵画 | シルビアヴァシレヴァ ゲル加工アートフレーム SV12006 スプリングタイム メドウ フラワーズ

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【商品内容】

SILVIA VASSILEVA/シルビア・ヴァシレヴァ。

ブルガリアの芸術大学で６年間アートを学び、卒業後はアート業界で６年間働き、後にアメリカに移住。

自身のスタイルを自由で大胆だと言う彼女。

実際、強烈なコントラストと独特な色遣いが彼女の作品の特徴となっている。



シルビア・ヴァシレヴァ ゲルアートフレーム 「スプリングタイム メドウ フラワーズ」

材質:樹脂フレーム

仕様:絵の表面を特殊ゲル加工

重さ:2.0kg





【商品ス...



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