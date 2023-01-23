『絵画 | シルビアヴァシレヴァ ゲル加工アートフレーム SV12006 スプリングタイム メドウ フラワーズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 03分に出品され03月04日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブルガリア女性作家シルビア・ヴァシレヴァ コレクション。
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【商品名】
絵画 | シルビアヴァシレヴァ ゲル加工アートフレーム SV12006 スプリングタイム メドウ フラワーズ
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【商品内容】
SILVIA VASSILEVA/シルビア・ヴァシレヴァ。
ブルガリアの芸術大学で６年間アートを学び、卒業後はアート業界で６年間働き、後にアメリカに移住。
自身のスタイルを自由で大胆だと言う彼女。
実際、強烈なコントラストと独特な色遣いが彼女の作品の特徴となっている。
シルビア・ヴァシレヴァ ゲルアートフレーム 「スプリングタイム メドウ フラワーズ」
材質:樹脂フレーム
仕様:絵の表面を特殊ゲル加工
重さ:2.0kg
【商品ス...
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絵画 | シャーロット・ハーディ Gel加工 アートフレーム 「マントルピース」
¥ 7787
〔角額〕正方形額・壁掛けひも・アクリル付き 500角（500×500mm）シルバー
¥ 7784
油彩画 洋画 肉筆絵画 （ 額縁付き ）- M20 「パリの街・エッフェル塔」
¥ 7777
油彩画 洋画 (油絵額縁付きで納品対応可) SM 「常念岳に桜」 小川 久雄
¥ 7777
FlexBox CSS 3 EN Pratique：Avec Visual Studioコード
¥ 7770
Istrion インスピレーショナルウォールアート フレーム入りキャンバス 12 x 16インチ (ターコイズ) モチベーションを高めるポジティブな引用 素朴なウォールアー
¥ 7770
〔軽量水彩額〕マット付き・「UV（紫外線）カットアクリル」 模様入り水彩額F10号 マット付 シルバー
¥ 7742
〔干支掛軸〕〔動植綵絵掛軸〕干支の掛軸・鳳凰・鶴・鶏 伊藤若冲 尺三掛軸 （雪中雄鶏図）(同梱・代引不可)
¥ 7728
〔油額〕油絵額・キャンバス額・木製油絵額・茶色油絵額 M8号（455×273mm）チーク
¥ 7724
〔長方形額〕木製額 縦横兼用額 前面アクリル仕様 金（銀）長方形額（600×300mm）金柄紋
¥ 7720
〔角額〕正方形額・壁掛けひも・アクリル付き 250角（250×250mm）ゴールド
¥ 7714
〔長方形額〕木製額 縦横兼用 前面アクリル仕様 細い金銀色長方形額（600×300mm）ゴールド
¥ 7707
〔仮縁油絵額〕高級仮縁・キャンバス額 木製仮縁F10（530×455mm）サイズ ホワイト
¥ 7707
絵画 花の絵 インテリア 壁掛け 版画 玄関 おしゃれ 額入り/絵画 ラベンダーの香り/藤谷壮仁郎 Soujirou Art
¥ 7700
幸野楳嶺 木版画 うぐいす Bairei Kono Woodcut Bush warbler
¥ 7700
酒井抱一 十二か月花鳥図 二月 菜花に雲雀図 掛軸 アート 美術品 作品 日本画 複製画 - アートの友社
¥ 7700
幸野楳嶺 木版画 めじろ Bairei Kono Woodcut Silver eye
¥ 7700
幸野楳嶺 木版画 むくどり Bairei Kono Woodcut Starling
¥ 7700
落札価格7787円
854 入札履歴
終了
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