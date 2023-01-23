『ENERMAX R.T.STAND マルチスタンド 耐荷重10kg LED付き 360度回転 20段階角度調節 3段階高さ調整可能 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 20時 51分に出品され03月08日 20時 51分に終了予定です。即決価格は7,787円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノートパソコンスタンド

【商品名】

ENERMAX R.T.STAND マルチスタンド 耐荷重10kg LED付き 360度回転 20段階角度調節 3段階高さ調整可能 ブラック ELS001

【商品説明】

・360度回転可能な設計 *スタンド未展開時 底面の4つの支点となる突起がブレーキとなり、本体の回転運動を抑える事で、安定した入力作業が

【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

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