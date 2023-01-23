『アシックス asics ジャケット A-I-M中わたウインドブレーカーフーディー メンズ 2031E274-400【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 46分に出品され03月16日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,786円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：S，M，L，XL，2XL，3XL アシックスオリジナルサイズ

サイズ補足： 参考寸法（Lサイズ） 着丈：約75cm，胸囲：約120cm品質： ポリエステル100%生産地：ベトナム



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