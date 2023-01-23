『カラー半円額マクラ TB-77C-08 / ライトブラウン 高田ベッド製作所 取寄品 JAN 介護福祉用具【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 09時 03分に出品され03月31日 09時 03分に終了予定です。即決価格は7,786円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【病院専用商品】商品名 カラー半円額マクラ TB-77C-08 / ライトブラウン ベッド関連 寝具 まくら JAN メーカー品番 メーカー名 高田ベッド製作所 商品仕様 サイズ／幅29×奥行14×高さ7cm重さ／約0.3kg