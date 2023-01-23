『レンジでゆたぽん 首・肩用 / 33047-0 白元アース 取寄品 JAN 4902407330475 介護福祉用具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 55分に出品され03月06日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,786円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】商品名 レンジでゆたぽん 首・肩用 / 33047-0 健康管理 リラクゼーション 温冷具 JAN 4902407330475 メーカー品番 メーカー名 白元アース 商品仕様 重さ／663g材質／水、ゲル化剤、色素付属品／カバー生産国／本体：日本、カバー：中国10
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落札価格7786円
384 入札履歴
終了
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